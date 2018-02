Neto de Dilma ganha quarto na Granja do Torto

Antes de se reunir com Mantega, Dilma Rousseff recebeu pela manhã o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. Ele é cotado para integrar a equipe econômica do futuro governo. Dilma também se reuniu pela manhã com Miriam Belchior, coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Mantega, que deverá permanecer no cargo no governo de Dilma, deixou a Granja do Torto sem falar com a imprensa.