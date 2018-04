Neto de Brizola é escolhido líder do PDT na Câmara O deputado Brizola Neto (PDT-RJ), neto do ex-governador e ex-presidente nacional do partido Leonel Brizola, foi eleito ontem líder do PDT na Câmara dos Deputados. De acordo com a Agência Brasil, o deputado do PDT do Rio de Janeiro, que também já foi vereador na capital fluminense, substituiu no cargo o deputado Vieira da Cunha (RS). Brizola Neto permanecerá na função de líder da sigla por seis meses e depois será trocado pelo deputado Dagoberto (MS). Brizola Neto e Dagoberto declararam a adesão da bancada da agremiação à candidatura do deputado Michel Temer (PMDB-SP) a presidente da Câmara. A bancada do PDT também escolheu o deputado Giovanni Queiroz (PA) para ser candidato à suplência da Mesa Diretora da Casa. O partido tem a prerrogativa, pela lei da proporcionalidade, a um lugar na suplência. Em comunicado oficial, Cunha proibiu hoje as apresentações de candidaturas isoladas da legenda e repetiu a promessa política com candidatos selecionados pelas siglas que formam o Bloco da Instituição.