Netinho estuda disputar vaga no Senado em 2014

SÃO PAULO - O secretário da Promoção da Igualdade Racial, Netinho de Paula (PC do B), pode buscar uma vaga no Congresso nas eleições de 2014. "Acho que posso sair como senador ou como deputado federal", disse em entrevista à TV Estadão, nesta segunda-feira, 21.

Em 2010, Netinho teve 7,7 milhões de votos como candidato ao Senado, mas não foi eleito. Segundo o próprio secretário, no entanto, uma nova tentativa dependeria de apoio, já que haverá apenas uma vaga em 2014 para São Paulo. "Sem uma boa coligação é muito difícil", considerou. Questionado se contaria com a ajuda do PT, desconversou: "Eu não sei. Quem sabe?"

O PC do B é aliado do PT no governo Federal. Em São Paulo, a sigla chegou a confirmar o nome de Netinho na disputa pela Prefeitura, mas depois retirou a candidatura para apoiar Fernando Haddad (PT). Em resposta à aliança, Netinho foi convidado para a assumir a nova pasta. "Pretendo agora ser o melhor secretário possível. É a primeira oportunidade no Executivo que eu tenho", afirmou.