Netinho é lançado pré-candidato à Prefeitura de São Paulo O PCdoB de São Paulo lançou nesta segunda-feira o vereador Netinho de Paula como pré-candidato a prefeito para as eleições de 2012. Netinho saiu candidato a senador no ano passado pelo PCdoB, em chapa coligada ao PT. Não foi eleito, mas recebeu 7,77 milhões de votos em todo o Estado. Grande parte do eleitorado de Netinho ficou na capital paulista, onde o cantor e apresentador de TV recebeu 2 milhões de votos. Em 2008, Marta Suplicy e Gilberto Kassab foram ao segundo turno em São Paulo com pouco mais de 2 milhões de votos cada um.