Netinho de Paula se diz vítima de 'perseguição política'

Netinho é acusado de ter apresentado notas da Mineral Comunicação, Imagem e Produção. Reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em abril de 2010 constatou que a Mineral jamais funcionou no endereço que declarou à Receita Federal. A irregularidade foi confirmada pelo Ministério Público em diligência realizada em 29 de novembro.

O caso chegou à Corregedoria da Câmara. Em 15 dias, Netinho vai apresentar sua defesa aos vereadores integrantes da comissão. Ele diz que as notas citadas como de empresas supostamente fantasmas nunca foram pagas pelo seu gabinete. "Estou à disposição para prestar os esclarecimentos necessários aos meus colegas", completou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.