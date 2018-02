Neta de Juscelino Kubitschek é exonerada do Senado A neta mais nova do ex-presidente Juscelino Kubitschek, Alejandra Kubitschek Bujones, foi exonerada da função comissionada de assistente parlamentar do Senado, que ocupava desde dezembro de 2006. Os servidores da secretaria afirmam que, até o ano passado, ela não dava expediente. Alejandra nega, dizendo que fazia pesquisas para o ex-secretário César Borges (DEM-BA). Ela deixou o Senado para trabalhar numa embaixada.