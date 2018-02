Nestor Vidal, do PMDB, é eleito para prefeitura de Magé (RJ)

RIO - O candidato do PMDB Nestor Vidal foi eleito o novo prefeito de Magé, município a 50 quilômetros da capital, neste domingo, 31. Ele recebeu 68,62% dos votos válidos. Vidal, que teve o apoio do governador Sérgio Cabral, faz oposição ao governo de Núbia Cozzolino, prefeita cassada e substituída interinamente pelo irmão, Anderson Cozzolino, o Dinho.

Os 160 mil eleitores de Magé tiveram de voltar às urnas no domingo para escolher o novo prefeito porque Núbia foi cassada por abuso de poder político e econômico na campanha de 2008. Ela responde a 28 ações por improbidade administrativa, além de três centenas de inquéritos civis e sete denúncias criminais.

Núbia nega todas as acusações, mas pela primeira vez um Cozzolino não disputou as eleições em 30 anos - dos quais em 21 a família esteve no poder. Seu irmão Dinho, que era o presidente da Câmara de Vereadores, assumiu interinamente a prefeitura com o seu afastamento. Ela apoiou o candidato Werner Saraiva (PTdoB), que ficou em segundo lugar com 23,82% dos votos. Os outros quatro candidatos tiveram menos de 8% dos votos.

Apesar do clima tenso às vésperas da eleição, o domingo foi tranquilo. Pela manhã, o presidente do TRE-RJ, desembargador Luiz Zveiter, ameaçou Dinho de prisão e determinou sua retirada do Colégio Estadual José Veríssimo, maior colégio eleitoral do município. Zveiter tomou a decisão depois de ser informado que era a quarta vez que o prefeito visitava o local. Ele foi acusado intimidar eleitores.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela manhã, três pessoas também foram presas por boca de urna, entre eles o chefe da Guarda Municipal de Magé, Renato Abreu, conhecido como Renatinho PM.