Neri: Pnad é tudo o que o Ipea gostaria de mostrar

Segundo o ministro, que proferiu palestra na capital paulista, "o PIB dos brasileiros está crescendo muito mais do que a economia", exemplificando que as últimas três Pnads - de 2011 até 2013 - indicam crescimento de 5,5% na renda dos brasileiros, e que no último ano o crescimento foi de 3,5% acima da inflação, enquanto o PIB do Pais cresceu apenas 0,8%. "Este é um dado para ser mostrado e não escondido", ironizou, numa crítica indireta a setores da oposição que afirmam que o governo Dilma Rousseff omitiu a divulgação de dados negativos durante sua campanha pela reeleição.

Além da alegação de que os dados gerais da Pnad são positivos, o ministro defendeu também o Ipea, órgão que já presidiu e que é subordinado à sua secretaria. "Não escondemos dados em período eleitoral, a Pnad é tudo que o Ipea gostaria de mostrar, o Ipea teve a decisão autônoma e de extremo cuidado em não divulgar dados no período eleitoral." E emendou: "Como os dados são bons, se o Ipea tivesse divulgado, as críticas seriam opostas, o Ipea foi zeloso, de um cuidado com a própria instituição, foi uma decisão legítima."

O ministro, que é economista, evitou falar em macroeconomia, mas destacou que a inflação é preocupante, contudo, não contaminou a renda da Pnad. "Obviamente a inflação é preocupante, mas a renda subiu, temos problemas pontuais que não podem ser minimizados, mas o quadro geral é alvissareiro."