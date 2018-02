Nepotismo resiste em prefeituras do interior de SP

O prefeito afirmou que as contratações estão de acordo com a lei. Segundo ele, a Súmula Vinculante no. 13, editada em 2008 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) vedando o nepotismo nos âmbitos federal, estadual e municipal, excluiu da norma os cargos de natureza política, como os de secretários municipais. O Ministério Público Estadual, no entanto, considera que a contratação de parentes fere o princípio da impessoalidade na gestão pública. A promotoria de Pilar do Sul, na região de Sorocaba, entrou com ação civil pública contra a prefeita Janete Pedrina de Carvalho Paes (PSDB) por ter nomeado o marido, Maurício José Paes, para a Secretaria de Gabinete, Segurança Pública e Trânsito. A ação pede a demissão do contratado e a condenação da prefeita por improbidade administrativa. Janete considera que a nomeação é legítima e vai contestar a ação.

Em Alumínio, na mesma região, o promotor Renato Arruda Santos Neto abriu investigação para apurar denúncia contra o prefeito José Aparecida Tiseo (PSDB), acusado de acolher sete familiares em cargos da municipalidade. A filha do prefeito, Ângela Maria Tiseo Cleto, foi eleita vice-prefeita e assumiu a diretoria de educação. Outro filho, Valdir Tiseo, foi nomeado chefe de gabinete e um irmão do prefeito, Benedito Tiseo, é concursado e assumiu a diretoria de transportes. A Câmara criou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar as contratações. De acordo com a prefeitura, dos sete funcionários apontados na denúncia, quatro foram admitidos por concurso e as demais contratações são legais.