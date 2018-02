'Nenhuma autoanistia tem valor', diz jurista

Ao ser indagado sobre a lei sancionada em 1979, Dallari lembrou que a Corte Interamericana já fixou dois pontos fundamentais sobre a questão. O primeiro, segundo o jurista, é que nenhum tipo de autoanistia tem valor: "Anistia para quem anistiou a si próprio não tem validade jurídica."

O segundo parâmetro é que não existe possibilidade de anistia para os chamados crimes contra a humanidade, entre eles a tortura de prisioneiros políticos: "Não são anistiáveis." Para Dallari, a lei não precisa ser mudada. A aplicação dela é que necessita ser revista.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem outra visão do assunto. Em 2010, aquela corte definiu que a lei também beneficiou agentes de Estados acusados de violar direitos humanos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.