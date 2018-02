'Nenhum paulista será deixado para trás', diz Alckmin O novo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta manhã, no discurso de posse na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), que "nenhum paulista será deixado para trás" no governo do Estado. Alckmin afirmou que tem a intenção de governar pensando no trabalhador operário que madruga e na trabalhadora que "dá duro em casa". "Vou trabalhar com ardor para que, de recém-nascidos a idosos, todos tenham acesso a atendimento médico de qualidade e humanizado", afirmou.