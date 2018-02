'Nem na ditadura confundimos Copa com política', afirma Dilma

A presidente Dilma Rousseff aproveitou discurso durante evento promovido pelo PT do Rio Grande do Sul na noite de sexta-feira, 6, para voltar a defender a realização da Copa do Mundo no Brasil e se queixar de uma "campanha sistemática contra a Copa". "Mas ela, de fato, não é (uma campanha) contra a Copa do Mundo, é uma campanha sistemática contra nós", criticou.

Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participaram em Porto Alegre de evento organizado pelo PT gaúcho em apoio à pré-candidatura de Tarso Genro à reeleição ao governo do Estado e do ex-governador Olívio Dutra ao Senado, ao lado dos aliados PC do B e PTB. Ela e o antecessor fizeram ato semelhante na sexta-feira passada, em Belo Horizonte, em apoio ao nome do ex-ministro Fernando Pimentel na disputa pelo governo de Minas Gerais.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.