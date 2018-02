Nem Mantega, nem Amorim estão confirmados ou descartados, diz Temer

BUENOS AIRES - Michel Temer (PMDB), vice-presidente eleito da República e atual presidente da Câmara de Deputados, relativizou nesta sexta-feira, 12, os rumores que circulam no Brasil que indicam que a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega, na viagem da presidente eleita Dilma Rousseff à Coreia do Sul seria uma confirmação de sua presença no futuro gabinete.

Simultaneamente, relativizou os boatos de que a ausência do chanceler Celso Amorim nessa viagem indicaria que estaria descartado. "Eu não acredito muito nessas chamadas 'mensagens', ou seja, a de que a presidente Dilma foi com Mantega mas não foi com Amorim, e que isso significaria de que o Amorim está descartado", disse Temer em conversa com os correspondentes brasileiros em Buenos Aires.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não me parece... Eu não consigo fazer essas leituras. Essas coisas evoluem tanto ao longo das discussões sobre a ocupação dos ministérios, que nem sei se Mantega vai continuar... Nem sei se Amorim será descartado. Eu não faria a leitura que está sendo feita. Eu tenho muito medo de leituras, de mensagens, que nem sempre refletem uma realidade", afirmou o vice-presidente eleito, que participou na quinta e sexta-feira do Sexto Foro de Parlamentares Ibero-americanos.

Temer também indicou que sua recente proposta de manter o atual mapa dos ministérios foram apenas "sugestões": "o que eu fiz foram sugestões. A primeira delas foi a de manter o quadro tal como está. A segunda sugestão foi a de que, se houvesse uma necessidade de modificação, teria que ser feita uma espécie de compensação. Mas foi uma sugestão. Não significa que seja uma decisão". Temer afirmou que a equipe de transição se reunirá na terça-feira. No entanto, indicou que a presidente Dilma não se reunirá com o grupo nesse dia. "Ainda não há uma data definida para a reunião com a presidente".