'Nem eu nem o Serra conhecíamos o Indio', ironiza Lula Na entrevista à imprensa na capital da Tanzânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou a escolha do deputado Indio da Costa (DEM-RJ) para vice na chapa do tucano José Serra que disputará as eleições presidenciais. "Não conheço. Não conheço. Eu não sei se é demérito dele ou se é meu. O dado concreto é que eu nunca ouvi falar no nome dele", disse.