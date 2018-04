Nelson Trad é reeleito com mais de 70%

O prefeito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Nelson Trad Filho (PMDB), foi reeleito ontem. Com 100% das urnas apuradas, Trad Filho tinha 71,41% dos votos, enquanto o petista Pedro Teruel obtinha quase 23,23%. Em terceiro lugar ficou Iara Costa, do PMN, com 3.84%. A ampla diferença com Teruel, seu concorrente mais imediato, foi a mesma registrada pelas pesquisas de opinião. O resultado era esperado, por causa do legado do antecessor de Trad Filho, André Puccinelli, atual governador de Mato Grosso do Sul. Prefeito duas vezes, Puccinelli realizou grandes obras de modernização em Campo Grande.