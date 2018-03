Nelson Jobim adia visita a Londres O ministro da Defesa, Nelson Jobim, adiou a visita que faria a Londres nesta semana. Ele se encontraria com o ministro britânico das Relações Exteriores, William Hague, e com o ministro de Defesa, Liam Fox. Segundo a Embaixada do Brasil em Londres, uma nova data será marcada para a visita. O motivo apresentado para o cancelamento foi a necessidade de definição do corte fiscal pela pasta, no valor de R$ 4,024 bilhões, o primeiro a ser detalhado. Jobim chegaria à capital britânica ontem e se reuniria com as autoridades britânicas a partir de hoje.