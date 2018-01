Negromonte vai conversar com Dilma no Planalto O ministro das Cidades, Mário Negromonte, segue neste momento para o Palácio do Planalto, onde se reunirá com a presidente Dilma Rousseff para formalizar a sua demissão. Há pouco ele almoçou com parlamentares da bancada do seu partido (PP) que foram lhe prestar solidariedade.