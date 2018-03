Negromonte vai comparecer à Câmara no dia 14 O ministro das Cidades, Mario Negromonte, marcou para 14 de dezembro seu comparecimento à Câmara do Deputados para esclarecer denúncias de irregularidades no Ministério. O convite ao ministro foi aprovado mais cedo na Comissão. A audiência será na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa. A confirmação da data e do comparecimento do ministro foi feita por deputados do PT.