Negromonte falará para duas comissões no dia 8 O ministro das Cidades, Mário Negromonte, comparecerá ao Senado na quinta-feira da próxima semana (8) para falar das denúncias de fraude relacionadas à pasta. Haverá sessão conjunta da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) para ouvir o ministro. Negromonte confirmou a presença com o presidente da comissão, senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Os convites foram formulados pelo líder do PSDB, senador Álvaro Dias (PSDB-PR).