Negro, que me quero negro Negro é quem se considera e se define como negro. É este critério de autodeclaração utilizado nas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que deverá ser adotado na seleção dos pretendentes às vagas reservadas aos negros em escolas, repartições públicas e até em empresas privadas. Governo e entidades de defesa dos direitos dos negros dispensam outros expedientes para identificação dos candidatos. Os afrodescendentes - negros, pretos, pardos ou seja qual for a denominação preferida - que quiserem se beneficiar das cotas a eles destinadas terão apenas de invocar essa condição, sem mais formalidade. O pioneiro na fixação de cotas para admissão de negros foi o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Seguida pelo Ministério da Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a medida vale, por enquanto, apenas para a contratação de pessoal de empresas terceirizadas e para cargos de confiança. Não há ainda previsão para adoção das cotas proporcionais, no total de 20%, nos concursos públicos. Nada de carteirinha e, muito menos, de prova genética. A versão atual do projeto de lei do senador José Sarney (PMDB-AP) que estabelece as cotas prevê a apresentação de documento, com base em alterações a serem feitas no registro civil, mas essa exigência deverá cair por terra. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Sebastião Rocha (PDT-AP), pretende mudar a redação. "Vamos optar pela autodeclaração, deixando para o Executivo a regulamentação da matéria", anuncia o senador, sob aplausos de especialistas e estudiosos da questão. Para militantes negros, não faz sentido ficar discutindo quem é ou quem não é negro no Brasil. "Em caso de dúvida, é só chamar a polícia, pois ela sempre sabe", ironiza o presidente da Fundação Cultural Palmares, Carlos Moura, fazendo uma brincadeira que outros militantes de destaque também usam como argumento. A professora Edna Roland, presidente da associação Fala Preta! e relatora da declaração final da Conferência Mundial contra o Racismo, promovida pela Organização das Nações Unidas, em setembro do ano passado em Durban, na África do Sul, defende a autodeclaração sem restrições. "Pode até haver fraude, mas o fato de alguém se identificar como negro gera conseqüências tão sérias que pouca gente se arriscaria a mentir para conseguir uma vaga". Doutoranda em psicologia social na PUC de São Paulo, Edna Roland fala de cátedra: "Sei disso, porque demorei a assumir minha identidade." Como não tem pele e traços fortes de negro, ela passou por morena até uns 20 anos atrás, quando se reconheceu como afrodescendente. "Vale a palavra de quem se sente negro", reforça a filósofa Sueli Carneiro, presidente do Geledés - Instituto da Mulher Negra. "Se trabalharmos bem com o conceito de autodeclaração, alcançaremos um expressivo número de negros de pele clara que não se consideram negros", prevê Sueli. Em sua opinião, se existe confusão racial, isso não é produto de miscigenação, mas fruto de um projeto de fragmentação contrário à inclusão social do negro. "Tenho uma filha que foi registrada como negra por teimosia, pois o escrevente insistia em considerá-la branca ou parda, porque o pai é branco", revela a presidente do Geledés, para mostrar que muitos negros são classificados como pardos por culpa do cartório. O secretário nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Paulo Sérgio Pinheiro, apóia a autodeclaração. "Não dá para exigir teste de sangue e exame cromático da epiderme, quando a preocupação é reparar injustiças seculares", adverte ele. "O racismo estrutural existente no Brasil sabe quem é branco", diz o secretário, acrescentando que, por isso, os negros estão fora das elites e fora dos postos de decisão, sempre no rodapé da pirâmide. "Ninguém tem dúvida de que Pelé e Gilberto Gil são negros, mas muita gente já não tem a mesma certeza em relação a Romário e Carla Peres, que são negrodescendentes porque têm mãe ou pai negro", observa o professor Hélio Santos, fundador do Conselho Estadual do Negro no governo Franco Montoro. Vê-se, mais uma vez, que a dificuldade é identificar o vasto espectro de cores que o IBGE classifica como pardas. Vulnerabilidade - Para o advogado Hédio Silva Jr., relator do projeto da declaração que o Brasil levou a Durban, a autodeclaração é vulnerável sob o aspecto jurídico. "Haverá uma indústria de ações contra as cotas, se não for esse o critério." Sua sugestão é que se utilize o cadastro nacional de identificação civil. "A cor consta desse registro, embora não apareça nas cédulas de identidade", lembra o advogado. "Se a discussão se limitar a saber quem é negro, vamos retirar direitos de pessoas que se consideram afrodescendentes", adverte o procurador Wilson Prudente, do Ministério Público Federal do Trabalho no Espírito Santo. Defensor da autodeclaração, ele acha que a reserva de cotas para negros deve ter prazo determinado. Como outros militantes, Prudente receia que se acabe apelando para a genética, quando o ideal seria a decisão política.