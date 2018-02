Negociador da CPMF, Alencar diz que é contra o tributo

O presidente em exercício, José Alencar, disse nesta quarta-feira, 15, a uma platéia de investidores estrangeiros, que é contra a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) mas destacou que o governo não pode abrir mão do tributo neste momento. "O orçamento nacional precisa da CPMF. Não é um pleito do governo. É um pleito do país. Nós todos somos contra mas não podemos cortá-la agora", afirmou, em uma reunião do "Russel 20-20", grupo de investidores internacionais, em um hotel de Brasília. José Alencar disse aos investidores que está em discussão a possibilidade de uma assembléia constituinte exclusiva para tratar não apenas da reforma política, mas da reforma tributária. Veja também: Decisão do TSE dificulta votação de CPMF no Senado Líderes marcam blitz ministerial pró-CPMF no Senado Lula cobra lealdade da base no Senado para prorrogar CPMF Dê sua opinião sobre a CPMF Entenda a cobrança da CPMF Em seguida, o presidente em exercício seguiu ao Senado. Ele se reúne com o presidente interino da Casa, Tião Viana (PT), e com líderes partidários e presidentes de comissões para discutir a tramitação da proposta de emenda constitucional que prorroga a CPMF. Ao chegar ao Congresso, Alencar afirmou que o fim da CPMF acarretaria "desequilíbrio orçamentário, que é o caminho para a inflação". O encontro faz parte da ofensiva que o governo põe em prática no Congresso, hoje, para tentar convencer os parlamentares da necessidade de aprovação da emenda, que permite à União arrecadar de R$ 38 bilhões a R$ 40 bilhões por ano. O presidente em exercício disse que irá ressaltar aos senadores da oposição que também é contra a CPMF, mas que o caminho para evitar este e outros impostos é a reforma tributária. Também participam da reunião os ministros das Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia, e os secretários executivos do ministério do Planejamento, João Bernardo, e da Fazenda, Nelson Machado.