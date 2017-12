Negociação do vice com PFL está perfeitamente normal, diz Tasso O presidente do PSDB, Tasso Jereissati, pareceu surpreso diante da defesa que o prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, fez nesta terça-feira de que talvez seja melhor para o PFL não ter um candidato a vice-presidente na chapa do candidato Geraldo Alckmin, para ter mais liberdade de negociar alianças e eleger mais deputados federais. Maia defendeu sua posição ao discursar em evento sobre política externa no Instituto Tancredo Neves, ligado ao PFL, no qual estava presente o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Tasso, ao saber da notícia por jornalistas, afirmou que tem compromissos, como presidente do PSDB, de que o candidato a vice-presidente da chapa de Alckmin é do PFL. "Nunca falaram nada comigo", disse Tasso, referindo-se ao discurso de Cesar Maia. "As negociações com o PFL estão perfeitamente normais". Ele afirmou que as negociações das alianças entre os dois partidos nos dois estados "não são tão difíceis não". "A questão maior hoje é a da Bahia, que está se resolvendo de maneira amigável, aos poucos. Estamos conversando e acho que vai dar para resolver". Segundo Tasso, em Goiás, ao contrário da Bahia, a candidatura do PSDB é favorita, "e o PFL é que teria que nos apoiar". No Rio de Janeiro, afirmou, o PSDB apoiaria a candidatura a governador do PFL, se o candidato fosse o prefeito Cesar Maia. Como ele não se candidatou, preferindo lançar o deputado Eider Dantas, o PSDB está lançando a candidatura do deputado federal Eduardo Paes. Tasso participou do evento na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), de lançamento da candidatura de Paes ao governo do estado.