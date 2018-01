Negociação da MP do IR vira jogo de empurra Virou jogo de empurra a negociação entre o governo e os partidos aliados em torno da Medida Provisória que corrige a tabela e os limites de dedução do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Em reunião com os líderes da base nesta terça-feira, o presidente Fernando Henrique Cardoso bem que tentou transferir o problema da perda de arrecadação para os políticos, mas, nesta quarta-feira, são os líderes que devolvem ao governo a responsabilidade de encontrar uma solução que não traga prejuízos ao Tesouro. Má repercussão A idéia de elevar a alíquota da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF) repercutiu mal no Congresso. ?Isto provocaria uma reação muito negativa, porque a carga tributária já está excessivamente pesada?, disse o presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP). ?Eu acho que a CPMF não sobe?, apostou o vice-líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PPB-PR). ?Primeiro, precisaria algum partido propor isso, e não sei quem o faria.? Nenhum partido aliado o fará. Surpreendidos com a elevação da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) paga pelas empresas prestadoras de serviços para compensar parte da queda na arrecadação do IR, os aliados rejeitam esta idéia e recusam-se a apontar uma alternativa de elevação de imposto para atender ao governo. ?Questão técnica? ?A questão é muito técnica?, argumenta o líder tucano na Câmara, Jutahy Júnior (BA), ao defender a tese de que cabe aos técnicos do governo, e não aos políticos, propor uma solução. Jutahy diz que dará seu voto para aprovar qualquer solução que o governo apresente, inclusive o aumento da CSLL, se não houver alternativa melhor. Mas os líderes do governo já alertaram a equipe econômica de que nem mesmo o PSDB está disposto a acompanhar Jutahy. Na reunião dos presidentes dos partidos aliados com Fernando Henrique nesta terça-feira, falou-se na edição de uma nova Medida Provisória, que mantenha a correção da tabela, mas não eleve a tributação sobre as empresas. Os próprios aliados do governo lembram, porém, que os limites para edição de MPs imposto pelo Congresso ao Planalto no ano passado não permitem reedições. A bola, agora, está com o Legislativo, cabendo aos governistas a responsabilidade de propor alterações no texto da MP. Aumento da CPMF Em meio à discussão, cogitou-se até de aumentar a CPMF. Segundo Michel Temer, porém, a elevação da CPMF nem sequer foi discutida com Fernando Henrique. ?O que nós discutimos sobre a CPMF foi a prorrogação da cobrança.? Temer disse haver alertado o presidente sobre possíveis questionamentos jurídicos à elevação da CSLL. A indefinição deve arrastar-se até meados de fevereiro, quando a discussão deve ser retomada com o reinício dos trabalhos no Legislativo. Já está acertado que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, irão ao Congresso explicar a MP. Até o momento, a Receita não recebeu nenhuma orientação do Planalto para rever a MP, nem estudar alternativas. Menos ruim Na avaliação dos técnicos, o aumento da CPMF é algo possível de ser feito, mas não a melhor solução. Eles acham que a melhor alternativa é a que foi proposta, ou seja, o aumento da CSLL sobre as empresas prestadoras de serviços que calculam seus impostos com base no lucro presumido. Segundo explicou Everardo Maciel, durante a divulgação da MP, há duas semanas, essa é a solução menos prejudicial. Primeiro, porque ela é optativa, sendo aplicada somente aos prestadores de serviços que recolhem tributos com base no lucro presumido. Nada impede que esses contribuintes passem a calcular seus impostos com base no lucro real, onde a tributação continua a mesma. Em segundo lugar, essa proposta é vista como uma forma de aproximar a tributação hoje paga pelas pessoas físicas cujo IR é recolhido na fonte (que fica em torno de 20%) e os profissionais liberais que pagam imposto como empresas (cerca de 14%).