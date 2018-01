Negado pedido do PSDB para tornar Lula inelegível O Tribunal Regional Eleitoral (TSE) negou ao PSDB liminar à representação, na qual o partido solicitava a inelegibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por campanha antecipava. O partido tem agora três dias para recorrer. Os tucanos acusam o presidente de ter feito propaganda eleitoral na cerimônia de início das obras da Ferrovia Transnordestina e na inauguração de uma estação de piscicultura, no Ceará, no dia 6 deste mês. O partido também pede instauração de investigação judicial eleitoral contra o ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes. A liminar foi negada pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro César Asfor Rocha. Os tucanos haviam solicitado que o TSE determinasse ao presidente Lula que se abstenha de "fazer proselitismo de sua gestão ou comparação com outras administrações e, eventos custeados por recursos públicos em que haja concentração popular". De acordo com a representação do PSDB, Lula estaria "valendo-se de recursos e de infra-estrutura dos serviços e equipamentos públicos para atacar terceiros e enaltecer a si próprio, em franca desobediência ao princípio da impessoalidade que deveria permear os atos oficiais". Os tucanos avaliam que o ex-ministro Ciro Gomes, também presente nos eventos realizados no Ceará, fez comparações entre governo, com o intuito de promover o de Lula. De acordo com o PSDB, além dos discursos de Ciro Gomes, a propaganda antecipada estaria caracterizada na presença de militantes com bandeiras e entoando cântico de campanhas eleitorais anteriores nos dois eventos de 6 de junho, no Ceará.