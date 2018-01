Negado pedido de suspensão da CPI dos Ônibus no RJ A Justiça do Rio negou, durante o plantão judiciário na noite de quarta-feira, 21, liminar para suspender a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus da Câmara de Vereadores do Rio marcada para as 10h desta quinta-feira, 22.