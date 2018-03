Negada prisão de jornalista suspeita de vazamento O juiz Fausto Martin De Sanctis negou o pedido de prisão temporária da jornalista Andréa Michael, da Folha de S.Paulo, e de busca e apreensão em sua casa. A razão do pedido foi a matéria escrita por ela, e publicada pelo jornal em 26 de abril, detalhando dados da investigação da Operação Satiagraha e antecipando que o sócio-fundador do Bando Opportunity Daniel Dantas e o investidor Naji Nahas eram seus alvos. Ao negar a prisão, o juiz destacou que Andréa "teria mantido contato com os ''alvos'' da ação policial" - o que teria prejudicado a investigação. O jornal divulgou nota ontem em que repele "insinuações de que o comportamento da repórter Andrea Michael não tenha sido correto". O comunicado afirma que a repórter "apurou fatos de notório interesse público relatados em texto, no qual se noticiava que a Polícia Federal preparava a operação desencadeada hoje (ontem)". Argumenta que "cabe às autoridades competentes manter informações desse tipo em sigilo". "Tentativas de envolver a profissional da Folha no inquérito só podem ser entendidas como esforço inútil para intimidar a equipe de reportagem do jornal e retaliar quem cumpriu com sua obrigação jornalística." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.