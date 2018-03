Negada liberdade para acusado de matar prefeito em SP A 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou ontem o pedido de habeas corpus a um dos acusados de envolvimento na morte do prefeito de Jandira, na região metropolitana de São Paulo, por acreditar que a liberdade do acusado comprometeria a investigação do crime.