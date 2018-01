Negada indenização à família de Alexandre Baumgarten A Comissão de Mortos e Desaparecidos do governo federal negou ontem direito de indenização à família do jornalista Alexandre Von Baumgarten, encontrado morto numa praia em circunstâncias misteriosas, em 1982, no Rio. A família alegou que Baumgarten era desafeto do regime militar, particularmente do general Newton Cruz, a quem atribuiu a morte do jornalista. A Comissão, subordinada à Secretaria Especial de Direitos Humanos, por unanimidade, entendeu que não havia provas de crime político. O relator do processo, coronel João Batista Fagundes, sustentou que, ao contrário do que alega a família, Baumgarten era colaborador do regime militar e tinha vínculos estreitos com o extinto Serviço Nacional de Informação (SNI). Ele anexou uma certidão da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), segundo a qual todos os documentos relativos ao período da ditadura mostram o jornalista como aliado do regime, jamais como inimigo. Criada há seis anos, a Comissão de Mortos e Desaparecidos concede indenização em prestação única, no valor de R$ 100 mil a R$ 150 mil, a familiares de vítimas da repressão política que comprovem a responsabilidade do estado pela morte ou desaparecimento.