Natal relembra visita de Roosevelt 70 anos depois A calorenta Natal, capital do Rio Grande do Norte, tinha cerca de 50 mil habitantes - hoje tem mais de 803 mil - quando o Boeing B-314 do governo dos EUA aterrissou no Rio Potengi na manhã do dia 28 de janeiro de 1943. Do hidroavião desceu o presidente Franklin Delano Roosevelt, que com Winston Churchill, da Inglaterra, Charles De Gaulle, da França, e Josef Stalin, da então União Soviética, formavam o quarteto de forças que dois anos depois, em 1945, derrotaria o famigerado chefe nazista Adolf Hitler na Segunda Guerra.