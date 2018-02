Nascimento vai se explicar ao Senado no dia 2 de agosto O líder do PR, deputado Lincoln Portela (MG), anunciou hoje que o ex-ministro dos Transportes, senador Alfredo Nascimento (PR-AM), dará explicações ao plenário do Senado no dia 2 de agosto sobre as suspeitas de envolvimento nas denúncias de corrupção e superfaturamento de contratos na pasta. O anúncio foi feito pelo parlamentar na abertura da audiência pública em que o diretor afastado do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit), Luiz Antonio Pagot, prestará esclarecimentos aos deputados sobre as mesmas acusações. Ontem Pagot prestou depoimento no Senado.