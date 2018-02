Nascimento pede licença do Senado

BRASÍLIA - Depois de deixar o Ministério dos Transportes, Alfredo Nascimento (PR-AM) decidiu tirar licença do Senado, onde reassumiu seu mandato na quinta-feira, 7. O senador encaminhou um ofício à Mesa Diretora pedindo licença de 7 a 18 de julho. Como o Congresso entra em recesso no dia 18, Alfredo Nascimento só retornará ao Senado após o dia 1º de agosto, data em que os trabalhos serão retomados, sem ter esclarecido as denúncias de superfaturamento e cobrança de propina de auxiliares diretos no Ministério.

A licença pedida por Alfredo é para "interesses particulares". Ele não receberá salário no período de 7 a 18 de julho, mas terá direito aos vencimentos pagos no recesso. Como a licença é inferior a 120 dias, o suplente, João Pedro (PT), não será chamado para retornar ao Senado e o Estado do Amazonas ficará com um representante a menos neste período.