Nascimento fará 'investigação rigorosa', diz Pimentel

Integrante da comitiva da presidente Dilma Rousseff que compareceu ao velório do senador e ex-presidente Itamar Franco, em Belo Horizonte (MG), Pimentel evitou se estender sobre o assunto. "A presidente da República já se manifestou. As providências necessárias foram tomadas. O ministro, de fato, foi confirmado no cargo, está incumbido de fazer uma investigação rigorosa, assim como a CGU (Controladoria Geral da União) vai fazer. E certamente tudo que tiver de ser apurado será apurado."

Durante o período em que esteve no Palácio da Liberdade, onde o corpo de Itamar foi velado, Dilma não atendeu à imprensa. No fim de semana, a presidente afastou quatro membros da cúpula do Ministério dos Transportes após denúncias publicadas pela revista Veja.