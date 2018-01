Nascimento diz esperar reconhecimento de Dilma ao PR O presidente do PR e líder da bancada no Senado, Alfredo Nascimento (AM), disse nesta quinta-feira ao Broadcast que espera que o governo reconheça a importância do partido que preside na coalizão. Alfredo Nascimento, o vice-líder do PR no Senado, Antonio Carlos Rodrigues (SP), e o líder da bancada na Câmara, Anthony Garotinho (RJ), reúnem-se também nesta quinta-feira com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.