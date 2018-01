Nasce o quinto filho de Eduardo Campos

RECIFE - Miguel de Andrade Lima Campos, quinto filho do presidenciável Eduardo Campos, governador de Pernambuco (PSB), nasceu de parto normal, às 15h05, pesando 3,455 quilos e medindo 51,5 centímetros.

A primeira-dama Renata Campos, 46 anos, e o bebê passam bem. O parto foi assistido pelo governador e familiares próximos, entre eles a mãe de Campos, Ana Arraes. O governador se emocionou e fez foto com o filho com os olhos marejados, de acordo com sua assessoria. Ele não vai dar entrevista à imprensa.

Renata deve ficar na maternidade até esta quarta-feira, acompanhada do governador, que cancelou os compromissos. Previsto para fevereiro, o bebê nasceu com 38 semanas. O nome Miguel foi escolhido em homenagem ao avô de Campos, o ex-governador Miguel Arraes, de quem o governador é herdeiro político.

Os outros filhos do casal também se encontram com a mãe e o irmão caçula. São eles Maria Eduarda (21), João (19), Pedro (17) e José (8). Adepta do parto normal, Renata não se dispunha, no entanto, a ter um parto natural, em casa. "Prefiro ter toda a segurança médica, na maternidade", havia afirmado ela durante a gravidez. Todos os seus filhos nasceram de parto normal.

Facebook. Após o nascimento, o governador de Pernambuco e provável candidato à Presidência divulgou uma foto do recém-nascido em seu perfil oficial no Facebook acompanhada de um texto em que ele diz estar muito feliz e querendo partilhar a alegria com os seguidores.

Confira a íntegra da nota no perfil oficial de Campos:

Miguel chegou esta tarde.

É um menino forte e saudável, nasceu cercado por carinho, felicidade e muito amor. Tem o nome do bisavô e de São Miguel Arcanjo. Seu significado em hebraico ("Quem será como Deus?"), lembra da nossa humildade diante do Senhor.

Hoje é um dia muito feliz para minha família. Eu, Renata, Maria Eduarda, João, Pedro, José e o pequeno Miguel, que agora dorme tranquilo, queremos compartilhar esta alegria com vocês e agradecer por todo o carinho que temos recebido.