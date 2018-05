Nas redes sociais, Kátia Abreu diz que pretende continuar no PMDB

RIBEIRÃO PRETO - A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, negou na tarde desta segunda-feira, 4, em seu perfil no Twitter, rumores de que estaria de saída do PMDB. A desfiliação seria uma forma de manter o cargo no governo após o rompimento do partido ao qual é filiada com o governo da presidente Dilma Rousseff (PT), na última terça-feira, 29. A ministra negou também que esteja procurando outro partido para se filiar, mas admitiu convites de outras legendas.

Não procurei nenhum partido p/me filiar. Recebi convites honrosos mas meu partido é o PMDB.Pretendo aqui continuar. — Ministra Katia Abreu (@KatiaAbreu) April 4, 2016

"Não procurei partido para me filiar. Recebi convites honrosos, mas meu partido é o PMDB. Pretendo aqui continuar", relatou a ministra, lembrando ter se filiado ao PMDB a convite do vice-presidente Michel Temer, do senador Renan Calheiros e do ex-presidente da República José Sarney, além de outros amigos. "Me garantiram que eu era bem-vinda e que seria bem recebida", concluiu.

Declaradamente contra o impeachment e amiga de Dilma, Kátia Abreu está entre os seis dos sete ministros do PMDB que permaneceram no governo, mesmo após o rompimento do partido com a presidente. O único que deixou o cargo foi o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves.