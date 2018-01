Nas redes, 'DR' entre Temer e Maia vira um dos assuntos mais comentados

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O encontro entre o presidente Michel Temer (PMDB) e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na noite desta terça-feira, 18, - que teria como um dos objetivos minimizar atritos causados por uma suposta disputa partidária pelos parlamentares do PSB - movimentou a internet na manhã desta quarta-feira. O nome dos dois aliados chegou a entrar para os assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã. Entre memes e comentários, há quem faça piada com o jantar entre os dois presidentes e quem critique o jogo político.

O frio me dá tanta fome que eu até aceitaria participar desse jantar com Temer e Maia — Felixa (@RadianceBAM) 19 de julho de 2017

Temer e Maia nos trending, é pra shippar? — detremura (@detremura) 19 de julho de 2017

TEMER e MAIA trocando juras de amor, so imagino isso. pic.twitter.com/1WftZnWgP5 — ZENAKU! (@Sergiosousa31) 19 de julho de 2017

Jantar entre Temer e Maia era pra oficializar o término, mas os dois reataram com muitos beijos e abraços. Até a próxima DR! pic.twitter.com/JW6iVACnEA — José Marcelo Siviero (@zemarcelosivier) 19 de julho de 2017

"Líder do governo cita 'maturidade' de Temer e Maia" - essa frase só tem algum significado se tiver o complemento "para crianças de 9 anos" — Prazeres, Dantas (@dantasprazeres) 19 de julho de 2017

"Maia recebe Temer em jantar na sua residência oficial" Até Temer e Maia estão de "love" e tu aí se matando pro crush te notar! — Monalisa Estressada (@monaestressada) 19 de julho de 2017

Nem todos comentários, porém, tiveram o tom de piada. Ao defender eleições diretas, por exemplo, uma das internautas falou em "clima tenso" no País e lembrou a manifestação contra o senador Cristovam Buarque, nesta terça-feira, em Minas Gerais.

Jantar de Temer e Maia e escracho a Cristóvão Buarque mostram clima tenso num país desgovernado que precisa urgentemente de eleições diretas — silviaregina (@vamos_amar) 19 de julho de 2017

Além de Temer e Maia, participaram do jantar os ministros Bruno Araújo (Cidades), Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), ambos do PSDB, e Mendonça Filho (Educação), do DEM. O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) também está presente, além de outros parlamentares.

Ministros e interlocutores de Temer no Congresso negaram que a disputa partidária por deputados do PSB tenha sido tratada no jantar, realizado na residência oficial do parlamentar fluminense. "Foi uma conversa entre bons amigos e homens públicos exemplares", disse o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, que é do PSDB.

Como informou a Coluna do Estadão, Temer vai fazer um novo jantar nesta quarta-feira, 19, dessa vez para caciques do DEM e do PSDB no Palácio do Jaburu.