Não vou me abater por xingamentos, diz Dilma

Dilma ao reagir aos xingamentos de ontem, lembrou que enfrentou situações "do mais alto grau". "Suportei agressões físicas quase insuportáveis e nada me tirou do meu rumo e dos meus compromissos, nem do caminho que tracei pra mim mesma", desabafou.

Segundo Dilma, os xingamentos "não vão intimidá-la". "Não me abato e nem me abaterei", prosseguiu. "Eu sei uma verdade. Eu tenho consciência dela, porque conheço o caráter do povo brasileiro e o povo brasileiro não age assim, não pensa assim e não expressa estes xingamentos. O povo brasileiro é um povo civilizado, generoso e educado", comentou a presidente que encerrou o discurso dizendo: "podem contar, isso não me enfraquece".