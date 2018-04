'Não' vence plebiscito no Pará

Os paraenses foram as urnas neste domingo decidir sobre a divisão do Estado e a criação de outras duas unidades federativas, Tapajós e Carajás.

Ao todo, 4.842.286 eleitores paraenses deveriam ter comparecido às urnas para responder a duas perguntas: "Você é a favor da divisão do Estado do Pará para a criação do Estado de Tapajós?" e "Você é a favor da divisão do Estado do Pará para a criação do Estado de Carajás?".

Quem não compareceu à votação terá 60 dias para apresentar uma justificativa à Justiça Eleitoral.