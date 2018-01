"Não vamos nos amedrontrar", diz Dirceu O presidente nacional do PT, José Dirceu (PT), disse na tarde desta segunda-feira que os petistas não vão se amedrontar. "Nós não estamos preocupados com os nossos prefeitos. Estamos preocupados com a população e não vamos nos amedrontar", disse Dirceu na missa de corpo presente do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), assassinado no fim de semana. O culto está sendo realizado na Câmara Municipal da cidade pelos bispos Dom Décio Pereira, da diocese de Santo André, e Dom Cláudio Hummes, da arquidiocese de São Paulo, onde também foi realizado o velório. Dirceu também afirmou que o Brasil está vivendo "uma guerra civil" e que o País precisa de uma "nova polícia". "O governo federal sabe que a polícia é parte do problema e é preciso resolver isso." O presidente nacional do PT disse que o partido não pode achar que seus prefeitos têm sido vítimas da violência coincidentemente. Ele afirmou que há partidos políticos que têm pregado, em suas campanhas na TV, ódio contra o PT. Dirceu, porém, não citou nomes dos partidos nem de políticos. "Há publicitários que pregam o ódio contra o PT. São mercadores da morte." Na opinião de Dirceu, houve omissão por parte da polícia no caso do seqüestro e assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). "No caso do Sílvio Santos (empresário e apresentador de TV) não houve. Mas agora sim", disse. Para o deputado, é hora de o País "acordar". "O governo federal não pode esperar mais. Tem de agir", disse ele, durante velório de Daniel. Marta A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), chegou por volta das 15 horas ao velório do prefeito Celso Daniel. Acompanhada do namorado Luís Favre, Marta cobrou medidas concretas no combate ao crime organizado. A prefeita, no entanto, considerou "uma boa idéia" a proposta do governador Geraldo Alckmin (PSDB) de oferecer recompensa para quem der informações sobre o assassinato de Daniel. Sepultamento O sepultamento será realizado às 17h no cemitério da Vila Assunção. O cortejo sairá do Paço Municipal num percurso de aproximadamente quatro quilômetros até o cemitério. O caixão com o corpo do prefeito será transportado em um carro do Corpo de Bombeiros e os acompanhantes seguirão em passeata até o local do sepultamento. O acesso ao cemitério será restrito a familiares e amigos ? os jornalistas foram impedidos de entrar no local. A prefeitura também montou um esquema especial de trânsito para o cortejo do corpo do prefeito. O tráfego de veículos terá interrupções tempor árias, feitas por agentes de trânsito na Avenida Portugal, Avenida Perimetral Rebaixada, Viaduto Angelo Gaiarça, Avenida Perimetral Elevada, Rua Guilherme Marconi, Avenida Dr. Erasmo, Rua Regente Feijó e Travessa Campinas. A fila da população que quer entrar na Câmara para ver o corpo do prefeito é de aproximadamente três horas. Até às 13h30, 15 mil pessoas já tinham passado pelo local. A média, segundo os organizadores, é de 1.500 pessoas por hora.