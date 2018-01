'Não vamos discutir controle da mídia', diz Hélio Costa

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou na semana passada que a maioria das propostas encaminhadas pelos ministérios, sindicatos e organizações não-governamentais (ONGs) à Confecom quer mais regulação do Estado sobre a mídia. Entre as ideias discutidas nas conferências regionais, preparatórias para o evento, há a de criar um conselho nacional de comunicação, vinculado à Presidência. A proposição é semelhante à polêmica proposta de criação de um conselho nacional de jornalismo - ideia arquivada durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusada de se destinar a intervir na produção de reportagens jornalísticas.

De acordo com Costa, um eventual controle social dos meios de comunicação foi uma das frases "mais temerosas" ouvidas nos encontros preparatórios para a Confecom. O ministro das Comunicações refutou a adoção de medidas de regulação estatal da mídia durante a atuação na pasta. Segundo Costa, devem ser evitados no País procedimentos que tornem o Brasil semelhante a "outros países da América do Sul" na área das comunicações. Questionado se se referia à Venezuela, onde o governo tem implementado medidas favoráveis ao controle estatal sobre as emissoras, o ministro tergiversou: "Também (falo da Venezuela). Falo sobre vários países".

Essa não é a primeira vez que Costa tece críticas indiretas à administração do presidente Hugo Chávez no ramo das comunicações. Em 2007, o ministro afirmou que a tevê estatal venezuelana era muito ruim e de qualidade péssima. E declarou que preferia assistir ao programa "Chaves", "aquele do SBT", aos transmitidos pela TV venezuelana.