'Nunca terão os 342 votos para abertura do impeachment', diz líder do PT

Falando pela liderança do PT, o deputado Afonso Florence (BA), seguiu a mesma linha do líder do governo, José Guimarães (PT-CE) e alegou que a oposição não tem os votos necessários para abrir o processo de impeachment. "Eles não tiveram, não têm e nunca terão os 342 votos para abertura do processo", afirmou.

Florence alegou que os partidos buscam pressionar seus deputados para votar pelo impeachment, mas que isso não acontecerá. "Aqueles que foram constrangidos para dizer que estão a favor do impeachment, na última hora, votarão com a democracia", disse.

O deputado deixou ainda uma palavra de apoio àqueles que ainda não revelaram o seu voto. "Senhoras e senhores parlamentares indecisos publicamente, mas que já decidiram que votarão contra, se absterão ou não comparecerão para se protegerem: Vocês estão do lado certo, como a consciência brasileira está do lado certo", reforçou.

O líder do PT também defendeu que a oposição busca criar uma "onda conspiratória", em conjunto com o PMDB, com uma sucessão de "vazamentos" do vice-presidente Michel Temer. Florence fala em referência à carta que Temer escreveu para Dilma no fim do ano passado, e ao áudio que veio recentemente à público, em que o vice discursa como se já fosse presidente.

Ele também fez críticas as filas de deputados que têm sido recebidas por Temer na residência oficial da vice-presidência para negociação de cargos em um possível futuro governo.