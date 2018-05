'Não teremos menos de 200 votos na disputa', diz Guimarães

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta sexta-feira que tem um levantamento com mais de 200 votos contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Não teremos menos de 200 votos na disputa no plenário", disse.

Em discurso na tribuna, Guimarães afirmou que o "golpe travestido de impeachment" não tem causa nem fundamento. "Podemos até ter eleições gerais, mas jamais brotar uma eleição indireta aqui dentro para governar o Brasil", disse, criticando a postura do vice-presidente Michel Temer, que, segundo ele, já estaria articulando um governo ainda incerto. "Temer presidente e Cunha vice é a saída para o Brasil? Não me parece".

Guimarães argumentou que baixa popularidade não é motivo para derrubar um governante. Para ele, seguindo essa lógica, diversos governadores também deveriam ser afastados. "O País precisa se repactuar, medidas precisam ser tomadas, mas não é dessa forma, com golpe", concluiu.