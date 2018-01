'Não tenho nada contra ele', diz procurador-geral sobre Dirceu

O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, afirmou que a denúncia na qual qualificou o ex-ministro José Dirceu "de chefe de quadrilha", por causa do escândalo do mensalão , deveu-se à sua função institucional, de chefe do Ministério Público. "Fiz um trabalho profissional. Pessoalmente não tenho nada contra ele", afirmou Antonio Fernando, que na quarta-feira à noite assistiu, próximo de Dirceu, a vitória da seleção brasileira de futebol sobre a seleção portuguesa, por 6 a 2. Veja também: Os 40 do mensalão Pela força das circunstâncias - no caso, um convite do governo do Distrito Federal destinado às autoridades, para que assistissem o amistoso do camarote do Estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama -, os dois foram postos a poucas cadeiras um do outro. Quando Dirceu entrou no camarote, Antonio Fernando já havia chegado. O ex-ministro não o cumprimentou. "A gente acabou não passando um perto do outro", disse Antonio Fernando. "Se nos encontrarmos, cumprimento-o normalmente", acrescentou o procurador, durante o intervalo da partida. Dirceu conversou muito com o embaixador de Portugal, Francisco Seixas da Costa, e sua esposa, a embaixatriz Maria Vírginia Seixas da Costa, ambos convidados pelo governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM). Ao contrário da maioria dos convidados, um deles Antonio Fernando, que dispensou o traje formal, Dirceu estava de paletó e gravata. Comemorou com estardalhaço os gols brasileiros.