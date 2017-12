"Não tenho medo de cara feia", diz Alckmin sobre denúncias Ao desembarcar, nesta segunda-feira, em Brasília, onde fará sua primeira reunião para estruturar a campanha à Presidência da República pelo PSDB, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin considerou "positivas" as investigações do Ministério Público em torno das denúncias de doação de vestidos à mulher dele, Lu Alckmin, pelo estilista Rogério Figueiredo, e de suposta irregularidade no patrocínio do governo do Estado a uma revista da área de saúde. Ao mesmo tempo, Alckmin avaliou que as denúncias "são injustas e totalmente desproporcionais". "Mas eu não tenho medo de cara feia, tenho a consciência tranqüila e chego a Brasília para começar uma nova jornada extremamente animado", afirmou. Alckmin lembrou que São Paulo é um dos governos estaduais que menos investem em publicidade em relação ao orçamento que administra e que não vê problema nenhum em fazer publicidade em revistas sérias, que têm até caráter educativo. "Vejo que estão procurando pêlo em ovo", protestou. Alianças Alckmin contou que ontem teve uma conversa com o presidente e candidato do PPS ao Palácio Planalto Roberto Freire (PE). "Ele se colocou como candidato, mas vamos manter o diálogo", afirmou, lembrando também que teve conversas com o presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (SP), e o ex-governador e pré-candidato do PMDB à presidência da República, Anthony Garotinho. "Sou favorável a alianças. No Brasil, não há um quadro bipartidário. Há um quadro multipartidário, e as alianças são importantes, não só para ganhar a eleição como para governar", afirmou. Ele lembrou que as conversas com o PFL já estão bastante adiantadas e destacou que o PMDB tem candidato, observando que isso será respeitado. "Se houver uma aliança com os três grandes partidos (PSDB,PFL e PMDB) numa concertação política para executar um programa, para o País seria uma beleza", afirmou, destacando que vai trabalhar para que isso aconteça. "Se, no entanto, não der, o cenário será mesmo o da disputa", acrescentou. Alckmin anunciou que, nas próximas 24 horas, será definido o nome do coordenador de sua campanha. Além da coordenação geral, haverá também, na estrutura da campanha, um conselho integrado por representantes dos vários partidos que comporão a aliança com o PSDB. O presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), sugeriu o nome do senador Sérgio Guerra (PSDB-PE) para coordenar sua campanha. "É um ótimo nome, não só porque é nordestino e senador, mas por ser uma grande liderança, um estrategista, um belo quadro. Mas não defini ainda", afirmou Alckmin a respeito da sugestão.