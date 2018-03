'Não tenho mais a doença', diz Dilma sobre a pneumonia A presidente Dilma Rousseff disse na manhã de hoje que melhorou da pneumonia. "Estou na reta final. Não tenho mais a doença", afirmou aos jornalistas, enquanto aguardava a chegada do primeiro-ministro da Suécia, Fredrik Reinfeldt, no salão nobre do Palácio do Planalto, em Brasília.