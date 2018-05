Indicado pela bancada do PMDB do Senado para assumir um ministério da presidente Dilma Rousseff, Hélder Barbalho considera que sua permanência no governo poderia causar "constrangimento" ao partido. A legenda é comandada pelo vice-presidente, Michel Temer, um dos principais operadores do processo de impeachment da petista, que atualmente tramita no Senado. Filho do senador Jader Barbalho (PMDB-PA), Helder entregou ontem a carta de demissão à presidente. Logo após deixar o Palácio do Planalto, ele conversou com o Estado.

Veja os principais trechos da entrevista.

Como foi a conversa com presidente Dilma em que o senhor entregou a carta de demissão?

Foi muito boa, muito leve. Muito tranquila.

Por que dessa decisão de deixar o ministério neste momento?

Cumpri a missão de não só ter realizado dentro do prazo aquilo que cabia à gestão como também compreender de que o meu partido me respeitou nas minhas decisões. Acho que neste momento não tenho direito de constranger o meu partido.

Houve uma pressão por parte da cúpula do PMDB para o senhor deixar o cargo?

A decisão é absolutamente de cunho pessoal. Sempre tive respeito absoluto do meu partido. Se não houvesse da minha parte uma postura como houve, eu não me sentiria bem sob o aspecto do conceito de lealdade e de correção.

A saída do senhor não intensifica ainda mais essa crise para o governo?

Não, pelo contrário. Mas é claro que nós temos um limite. Da mesma forma como fomos respeitados pelo partido não podemos constranger a bancada do PMDB e inclusive constranger parecendo que nós queremos nos manter no cargo sob qualquer custo. Acho que cumprir com a minha missão.

Qual são os próximos passos ?

Primeiro é ficar um pouco com a família. Segundo obviamente voltar para o meu Estado, o Pará, a que devo todas as oportunidades.

Pretende disputar as próximas eleições municipais?

Não. Isso está descartado.