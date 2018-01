'Não tenho, como alguns políticos, obsessão de ser presidente da República', diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a afirmar nesta segunda-feira, 6, que tem "consciência" de ser presidenciável. Em entrevista à Rádio Band News, ele disse, no entanto, não ter o "desejo específico" de se tornar presidente da República. Meirelles ressaltou que não tem a atenção desviada para 2018, e sim focada no crescimento e geração de empregos no Brasil.

"Não posso descartar nada, até porque preciso gastar tempo pensando nisso", respondeu ao apresentador Ricardo Boechat. O ministro reafirmou ter "total consciência” de que foi tornado um presidenciável, por ser questionado a todo momento sobre a possibilidade. "Não tenho, como alguns políticos, obsessão de ser presidente da República", ponderou.

O ministro também declarou que, apesar da redução da taxa de desemprego nos últimos meses, "não é possível o País viver com o número atual de desempregados" - 13 milhões, segundo o levantamento mais recente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Se no próximo ano o País estiver crescendo, terei gratificação de dever cumprido", disse.

"Não tenho minha atenção desviada para o próximo ano. Se ano que vem a missão já tiver cumprida, a etapa seguinte é pensar nessa oportunidade", afirmou o ministro. Meirelles ainda disse que recebeu manifestação de apoio e engajamento de mais de 40 parlamentares.

Ele ainda voltou a defender a reforma da Previdência durante o governo Temer, ressaltando o risco de o gasto do INSS chegar a 80% do orçamento do País nos próximos anos.