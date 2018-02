Não temos mais presidente do Senado, diz Sérgio Guerra

O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), afirmou que o senador José Sarney (PMDB-AP) já não preside mais de fato o Senado, depois da crise que se instalou na Casa e da posição dos partidos pedindo o afastamento do peemedebista. "A grande tragédia do dia de hoje é que não temos mais presidente no Senado", disse Guerra.

No plenário, o presidente tucano relatou que procurou Sarney lhe propondo que formasse uma comissão para, ao longo dos próximos dois meses, tomasse medidas para recuperar o Senado. A comissão teria autoridade para tomar as medidas que fossem necessárias. "Seria uma transição desse momento para um momento novo. Fora disso, é o imprescindível o que vai acontecer", argumentou Guerra. "Já se estabeleceu de fato que o presidente Sarney não preside o Senado nesse momento", reafirmou o presidente tucano.

O discurso de Guerra provocou mais discussão no plenário. O primeiro vice-presidente, senador Marconi Perillo (PSDB-GO), que preside a sessão, protestou. Ele disse ter condições para colaborar com as mudanças que precisam ser feitas na Casa. "Não gostaria de ser diminuído", disse.