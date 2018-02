Não tem sentido ligar reforma à redução de MPs, diz Dilma

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse nesta terça-feira, 26, que não vê sentido em vincular a discussão da reforma tributária à redução do envio de medidas provisórias pelo Executivo ao Congresso. A proposta de reduzir o número de Mps foi apresentada pelo líder do PSDB no Senado, senador Arthur Virgílio (AM), ao ministro da Fazenda, Guido Mantega. Veja também: Oposição pressiona e cobra redução de MPs para votar reforma Proposta de reforma tributária é para valer, diz Múcio Após reunião, oposição se diz 'cética' com proposta de reforma "Acho até que pode reduzir o envio de medidas provisórias, mas não vejo sentido em vincular uma coisa a outra", disse a ministra após participar da reunião mensal da diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde discutiu as medidas do Programa de Aceleração do Crescimento(PAC). Segundo a ministra, a reforma tributária é importante para a União, Estados, municípios e para a iniciativa privada. "Tanto o governo como a oposição têm responsabilidade quanto ao cenário de crescimento e a reforma tributária é essencial para a evolução do quadro macroeconômico", disse. A ministra disse que com o rearranjo proposto pelo governo haverá mais possibilidade de investimento do setor privado. "A validade da reforma tributária não diz respeito a um governo. Diz respeito a todos os que estão interessados no crescimento do país", afirmou. A ministra disse que não tinha conhecimento da proposta da oposição sobre a redução do ritmo de edição de Mps. Afirmou que o governo sempre foi sensível às ponderações feitas sistematicamente pelo presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). "A reforma tributária tem importância por si só", comentou. Ao ser questionada se acredita na aprovação da proposta ainda este ano, Dilma Rousseff respondeu: "é importante aprovar; isso será possível se todos focarmos no interesse do país".