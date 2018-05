MBL protocola pedido de impeachment contra ministro do STF

BRASÍLIA - Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo que é favorável ao afastamento da presidente Dilma Rousseff, protocolaram nesta quarta-feira, 6, no Senado, um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello. A medida é uma retaliação à liminar concedida pelo ministro, que determina que a Câmara dê seguimento ao processo de afastamento do vice-presidente Michel Temer.

Assinado pelo advogado Rubens Nunes Filho, coordenador do MBL, o pedido de afastamento do ministro do Supremo, previsto no artigo 39 da Lei de Impeachment, tem como objeto a suposta prática de crime de responsabilidade e usurpação de poder.

Ele argumenta que, ao conceder liminar obrigando que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), aceite o processo de impeachment de Temer, ele está interferindo na independência dos poderes.

"Do ponto de vista jurídico, a liminar do ministro Marco Aurélio é completamente descabida porque atenta contra os princípios básicos da Constituição, que prevê a separação dos poderes. O ministro do Supremo, que deveria atuar como guardião da Constituição, se transformou em seu algoz", afirmou Rubens Nunes, que assina como requerente do pedido de impeachment do ministro do Supremo.

'Semideus.' Confrontado sobre o pedido de afastamento, o ministro do Supremo afirmou que não é um "semideus" e, portanto, poderá ser questionado no Congresso Nacional.

"Não sou um semideus", rebateu. Marco Aurélio também afirmou que espera que as instituições do País funcionem com "mais tranquilidade" no processamento do caso. "Sou juiz há 37 anos e eu apenas busco servir e servir com pureza da alma e a partir da minha ciência e consciência e nada mais. Processo para mim não tem capa, tem conteúdo", se defendeu.

Marco Aurélio negou que a decisão dele sobre o pedido de impedimento do vice-presidente Michel Temer na Câmara tenha provocado tumulto no processo de impeachment da presidente Dilma e pediu paciência sobre o caso. "Não podemos fechar o protocolo do Tribunal. O interessante é que as instituições funcionem."

Na última terça-feira, 5, o ministro concedeu uma liminar obrigando o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) a aceitar um pedido de impeachment de Temer que havia sido arquivado em janeiro. A decisão segue a mesma linha de minuta do despacho divulgada por erro do STF na noite da última sexta-feira.

A decisão causou a reação do MBL, que é contrário ao governo Dilma e afirma que Marco Aurélio atuou de forma "desidiosa" (negligente) no caso. O ministro Gilmar Mendes, considerado um dos maiores opositores do governo na Corte, ironizou a decisão do colega de STF relacionada a Temer. "Eu também não conhecia impeachment de vice-presidente. É tudo novo para mim. Mas o ministro Marco Aurélio está sempre nos ensinando", afirmou.